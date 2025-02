Darum halten uns Sex und Zahnseide jung

Das biologische Alter zeigt, wie fit und gesund der Körper unabhängig vom Geburtsdatum ist. Sind zehn Jahre Unterschied zum kalendarischen Alter der bestmögliche Fall?

Despeghel: Zwischen zehn und zwölf Jahre sind möglich. Das hängt auch vom Alter ab, in dem man den Test vornimmt, denn da spielen die Lebensjahre mit rein. Das biologische Alter kann auch um bis zu zwölf Jahre höher liegen als das kalendarische. Das Problem ist, dass das bei vielen Menschen der Fall ist, mit weitreichenden Folgen: 40 Prozent weniger Krebserkrankungen und 50 Prozent weniger Herzkreislauferkrankungen wären in Deutschland möglich. Erreichbar wäre das, wenn mehr Menschen die Grundlagen erfüllten: Es geht darum, das Körpergewicht normal zu halten, den Bewegungsmangel auszugleichen, nicht zu rauchen und auf die Quantität und Qualität der Ernährung zu achten. Das schaffen derzeit nicht mal 30 Prozent. Unterdessen gibt es Fachleute, die sich damit beschäftigen, wie Menschen älter als 100 oder 110 werden – mit progressiven Methoden wie Zellstruktur–Veränderungen, Sauerstoffzelten oder Blutbehandlungen. Aus meiner Sicht macht es aber nur Sinn, über so etwas nachzudenken, wenn die Basis–Hausaufgaben gemacht sind.