Darum hat Emma Watson der Schauspielerei den Rücken gekehrt

Ihre Rolle in den «Harry Potter»–Filmen machte sie zum absoluten Mega–Star. Doch seit einigen Jahren scheint Emma Watson (33) in Hollywood zu fehlen. Ihr letzter Film «Little Women» erschien 2019 – seitdem ist es um sie schauspielerisch ruhig geworden. Offenbar eine ganz bewusste Entscheidung, wie Watson nun der britischen «Vogue» in einem Interview erzählt hat.