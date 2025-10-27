Darum hat «Succession»-Star Fisher Stevens die USA verlassen

Der 60–Jährige, der in den 1980er–Jahren durch Filme wie «Nummer 5 lebt!» bekannt wurde, wollte gemeinsam mit seiner Ehefrau Alexis Bloom und den beiden Kindern (neun und zwölf Jahre alt) «ausprobieren, wie das Leben in Europa und im Vereinigten Königreich so ist». Bisher fühle es sich für ihn richtig an. «Es ist ziemlich schön! Meine Ehefrau und ich machen Dokumentarfilme, also gibt es ein paar Projekte, an denen wir hier arbeiten. Ausserdem leben die Eltern meiner Ehefrau in London – das ist auch gut», erzählt er.