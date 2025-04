Darum hatte Jenna Ortega keine Lust mehr auf «Scream»

Jenna Ortega bestätigt jetzt, was viele ohnehin schon vermutet hatten: Ihr Ausstieg hing mit der Entlassung von Melissa Barrera (34) zusammen. Barrera, die in «Scream 5» und «Scream 6» ihre Schwester gespielt hatte, wurde gefeuert, nachdem sie sich in den sozialen Medien kritisch zum Gaza–Konflikt geäussert und von einem «Genozid» an den Palästinensern gesprochen hatte. Nur einen Tag nach ihrem Rauswurf stieg auch Jenna Ortega aus.