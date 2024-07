Viele Strapazen und Ängste

Darum hielt Hailey Bieber ihre Schwangerschaft sechs Monate geheim

Die Ehefrau von Justin Bieber erwartet ihr erstes Kind. Warum Hailey Bieber die Schwangerschaft so lange versteckte, was ihr Angst macht und von wem sie sich distanziert hat, erzählte sie in einem neuen Interview.