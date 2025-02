Darum ist Darmgesundheit so wichtig

Der Darm ist der Schlüssel zu unserer Gesundheit. Das sensible Organ wirkt sich nicht nur auf die Verdauung aus, sondern kann die Haut, die Psyche und das allgemeine Wohlbefinden beeinflussen. Das weiss auch Saskia Johanna Rosenow, deren eigene persönliche Notlage sie in die Welt der Darmgesundheit geführt hat. Jahrelang litt sie unter massiven Beschwerden im Unterleib, deren Ursache zunächst nicht gefunden werden konnte. Erst die Diagnose von Verwachsungen und der jahrelange Einsatz von Schmerzmitteln führten dazu, dass sie selbst die Verantwortung für ihre Gesundheit übernahm. «Anstatt die Ursache zu behandeln, wurden über Jahre hinweg nur die Symptome behandelt», sagt die Ernährungsberaterin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.