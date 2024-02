Darum ist Himmelblau die perfekte Modefarbe für den Frühling

Was gibt es Schöneres, als an einem Frühlingstag mit strahlend blauen Himmel in den ersten warmen Sonnenstrahlen des Jahres spazieren zu gehen oder draussen in der Sonne einen Kaffee zu geniessen? Die Farbe Himmelblau assoziieren wir mit positiven Emotionen wie Freiheit, Leichtigkeit und Gelassenheit. Sie steht für Klarheit und Frische – und genau deswegen ist sie die perfekte Farbe für diesen Mode–Frühling 2024. Sie erinnert an einen klaren Himmel an einem sonnigen Tag und versetzt uns damit automatisch in gute Laune.