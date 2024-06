Darum ist Steve Carell ein grosser Fan von Taylor Swift

«Sehr süss, sehr nett»

«Ich habe Taylor Swift kurz kennengelernt», beginnt der Mime und erinnert den Talkmaster und das Publikum an die frühere US–Sendung «TRL». «Früh in meiner Karriere und auch in ihrer. Ich war natürlich viel älter, aber wir waren beide gleichzeitig bei ‹TRL›.» Er habe sie eher beiläufig getroffen und dachte schon damals, dass sie etwas Besonderes und sehr talentiert zu sein scheint: «Sehr süss, sehr nett.»