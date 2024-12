Darum kam 2024 niemand an «Shōgun» vorbei

Meistprämierte Serie

Bei der Emmy–Verleihung des Jahres 2024 konnte die erste Staffel von «Shōgun» unfassbar anmutende 18 der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen – so viele wie noch keine andere Serie zuvor in einem Jahr. Nicht einmal die epische HBO–Grossproduktion «Game of Thrones», mit der «Shōgun» oftmals verglichen wird, kommt hier heran. Doch worum geht es in der Historienserie, die im feudalen Japan des Jahres 1600 spielt?