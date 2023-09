Darum kamen Mick Jagger und Hugh Grant zum royalen Staatsbankett

Hugh Grant, der mit Ehefrau Anna Elisabet Eberstein kam, besitzt ebenfalls ein Haus in Frankreich. «Es ist der einzige Ort, an dem ich nett und glücklich bin», scherzte der Schauspieler über seine Aufenthalte in der Provence im April 2023 in der Talkshow von Stephen Colbert (59). «Es gibt eine Sorte von Briten, die von allem, was Französisch ist, einfach verzaubert ist. Es spielt keine Rolle, was es ist, ich liebe es einfach.» Hugh Grant soll seinen Stammbaum bis zum schottischen König James IV. und dem englischen König Henry VII. zurückverfolgen können, was ihn zum Cousin 9. Grades der Queen macht.