Darum kehrt Christoph Maria Herbst als Stromberg zurück

Dabei ist das Comeback in der heutigen Zeit durchaus riskant. Die Figur Bernd Stromberg ist ein äusserst tabuloser Zeitgenosse, der sich in der Vergangenheit nicht gerade weltoffen präsentiert hat. In der modernen Welt, in der politische Korrektheit eine immer grössere Rolle spielt, könnte das zu Kontroversen führen. «Es ist eine Gratwanderung. Für die Einen wird sich ein kathartisches Ventil öffnen – anders ist nicht zu erklären, warum Stromberg immer noch so massiv gestreamt und wertgeschätzt wird – und für die Anderen ist er ein gefundenes Fressen, ihn als Galionsfigur des Reaktionären, des Stammtischs und der schnellen Lösungen zu missbrauchen», weiss Herbst dazu.