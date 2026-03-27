Darum kehrte Antonio Banderas Hollywood den Rücken

Bereits im Dezember 2022 sagte Antonio Banderas in einem Interview mit «Page Six», dass sein Herzinfarkt «eines der besten Dinge» gewesen sei, die ihm je passiert seien. «Weil die Dinge, die unwichtig waren und über die ich mir jeden Tag Sorgen gemacht hatte, bedeutungslos wurden», erklärte er. Er erzählte, dass er nach seiner Nahtoderfahrung begonnen habe, sich von «Dingen, die ich vorher für wichtig gehalten hatte, die es aber eigentlich nicht waren», zu distanzieren. «Ich dachte nur: Warum sollte ich mir darüber Sorgen machen, wenn ich sowieso sterben werde?», erinnerte er sich. «Ich wusste es ja schon immer, aber jetzt weiss ich es ganz genau. Ich habe es selbst gesehen.»