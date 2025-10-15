Darum kündigt Chris Töpperwien sein «Goodbye Deutschland!»-Ende an

Sind das die angekündigten Veränderungen?

Bei seinem Aus bei «Goodbye Deutschland!» dürfte es sich um eine der Veränderungen handeln, die Töpperwien unlängst auf seinem Instagram–Account angekündigt hatte. Am 4. Oktober hatte der dort in einem Posting geschrieben: «Es wird in den nächsten Monaten einige Veränderungen geben. Leider kann ich euch das momentan noch nicht genauer erläutern aber ich habe mich für ein paar entscheidende Änderungen entschieden.»