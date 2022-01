Darum lebt «GNTM»-Publikumsliebling Klaudia Giez grösstenteils vegan

Immer häufiger sind im Supermarkt und Restaurants vegane Gerichte zu finden. Wie empfinden Sie den derzeitigen Trend?

Giez: Ich sehe es nicht als Trend, sondern als gute Entwicklung. Immer mehr Menschen sind sich bewusster geworden, was ihre Ernährung angeht und deswegen musste sich endlich an der Auswahl in Restaurants was ändern. Ich finde es unmöglich, wenn es nicht mal ein veganes Angebot an Essen im Restaurant gibt.