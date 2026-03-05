Darum lehnte Jesse Tyler Ferguson ein «Modern Family»-Spin-off ab

Drehbuch war bereits fertig

Das Konzept für die Fortsetzungsserie hatte «Modern Family»–Mitschöpfer Christopher Lloyd zusammen mit einem Autorenteam entwickelt. Inhaltlich sollten Cam (Stonestreet) und Ehemann Mitch nach Missouri ziehen – dort hatte Cam im Serienfinale einen Trainerjob an der University of North Central Missouri angenommen. «Das Drehbuch ist draussen und es ist sehr gut», bestätigte Ferguson bereits im Juni 2022 bei den Tony Awards gegenüber «Entertainment Tonight». Ob es umgesetzt werde, sei jedoch noch offen, schränkte er schon damals ein – der Sender ABC hatte sich gegen das Projekt entschieden, andere Produzenten wurden gesucht.