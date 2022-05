Darum lieben wir monochrome Looks im Frühjahr und Sommer 2022

Wie funktioniert der Monochrom-Look?

Die wichtigste Regel lautet: Alle Kleidungsstücke des Outfits stammen aus derselben Farbfamilie. Wer anfängt den Look zu gestalten, sucht sich eine Farbe aus, die den Look bestimmen will. Dabei kann man sich gut an den Trendfarben orientieren, aber auch auf klassische Töne wie Camel, Creme oder Grau setzen. Model Gigi Hadid (27) präsentiert bei Instagram ein Ensemble aus beigem Overall, Taillengürtel in Cognac und ebenfalls beigen High Heels.