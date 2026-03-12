Darum mochte Barbara Schöneberger früher Stefan Raab nicht

Barbara Schöneberger (52) und Stefan Raab (59) moderieren in wenigen Tagen gemeinsam die neue RTL–Samstagabendshow «Wer weiss wie wann was war? – Die Show der Generationen». Dass sie vor der Kamera gut harmonieren, zeigten sie bereits beim ESC–Vorentscheid.
Dabei mochte sie ihn früher nicht – zurecht, wie Raab im Doppelinterview mit dem Sender zugibt. «Ich habe früher ja öfter mal Scherze über Barbara gemacht und war eigentlich sicher, dass sie mich absolut nicht mag.» Schöneberger bestätigt: «Das stimmte auch. Man hatte bei Dir jetzt grundsätzlich nicht das Gefühl, dass Du vor Empathie überläufst.» Doch das hat sich geändert: «Ich habe mich emotional an Dich rangerobbt, so dass ich mir inzwischen ein berufliches Leben ohne Dich quasi nicht mehr vorstellen kann.»
Gegenseitige Sticheleien sind offenbar auch in den beiden Folgen der Show am 14. und 21. März jeweils um 20:15 Uhr zu erwarten.
Musik, Perücken und prominente Gäste
In «Wer weiss wie wann was war? – Die Show der Generationen» treten drei Publikumsgruppen – die 20– bis 39–Jährigen, die 40– bis 59–Jährigen und die Ü60–Generation – gegeneinander an. In sechs Themengebieten aus Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte stellen sie ihr kollektives Gedächtnis auf die Probe. Unterstützt werden sie jeweils von zwei prominenten Paten. Für die Auftaktsendung am 14. März stehen Max Giesinger und Ricarda Lang (20–39), Özcan Cosar und Frank Rosin (40–59) sowie Ingolf Lück und Christine Neubauer (Ü60) bereit. Eine Woche später folgen Edin Hasanović und Sophia Thomalla, Jan Ullrich und Hans Sigl sowie Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder.
Neben Archivmaterial und Original–Requisiten spielt Musik in der Show eine grosse Rolle – auch wenn Raab und Schöneberger dabei unterschiedliche Auffassungen vertreten. Schöneberger würde «tatsächlich gerne noch mehr mit Dir singen», wie sie verrät. Raab frotzelt: «Barbara singt sehr ambitioniert und mit viel Spass [...] Leider ist Talent immer sehr ungerecht verteilt.» Ausserdem wurden aufwendige Einspieler produziert – inklusive Kostümen und Perücken. «Du hast ein echtes Perückengesicht», attestiert Schöneberger ihrem Co–Moderator im Interview. Doch Raab klagt: «Das ist für mich das Schlimmste – die jucken und kratzen!»
Bis zu 100.000 Euro zu gewinnen
Im Finale treten die zwei punktestärksten Generationen gegeneinander an. Die Zuschauergruppe, die vorne liegt, teilt sich am Ende bis zu 100.000 Euro. Die jeweiligen Folgen stehen zudem direkt im Anschluss an die TV–Ausstrahlung der ersten Ausgabe auf RTL+ zur Verfügung.