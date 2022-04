Darum müssen sich die Fans von «Grace and Frankie» verabschieden

Die beiden Hauptdarstellerinnen sehen dem Ende ihres gemeinsamen Abenteuers mit gemischten Gefühlen entgegen: «Wir sind sowohl erfreut als auch untröstlich, dass ‹Grace and Frankie› für seine siebte, aber auch letzte Saison zurückkehren wird», erklärten Fonda und Tomlin vor dem Start der Staffel. «Wir sind so dankbar, dass unsere Show in der Lage war, sich mit Themen zu befassen, die wirklich mit unserer grossen Generation zu tun haben. Und ihren Kindern, und erstaunlicherweise auch deren Kindern. Wir werden diese beiden alten Mädels, Grace und Frankie, so sehr vermissen wie viele ihrer Fans, aber wir werden immer noch da sein. Wir haben so viele Dinge überdauert - nur hoffentlich überleben wir den Planeten nicht.»