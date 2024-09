Darum nahm Demi Moore durch ihren neuen Film neun Kilo ab

Schauspiel–Star Channing Tatum (44) hat die Rechte an dem Stoff erworben, und plant eine Neuauflage mit ihm selbst in der Hauptrolle. Moore zeigt sich von diesem Projekt jedoch wenig angetan. «Es gibt einige Filme, die man besser in Ruhe lässt», so die 61–Jährige im Gespräch mit «Variety» zu Tatums Remake–Plänen.