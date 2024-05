Darum nimmt sich Dylan Minnette eine Pause von der Schauspielerei

Seine Karriere als Schauspieler

Seine allerersten Rollen im Film und Fernsehen hatte Dylan Minnette bereits im Alter von acht Jahren: 2005 spielte er als Gastdarsteller in «Drake & Josh» sowie in «Two and a Half Men» mit. Ausserdem war er in diesen Jahren in der Serie «Prison Break» zu sehen. 2008 gelang ihm in den USA der Durchbruch mit einer Rolle in der Krimiserie «Saving Grace». 2017 bis 2020 erschien schliesslich die Drama–Serie «Tote Mädchen lügen nicht» (Originaltitel: «13 Reasons Why»), basierend auf dem gleichnamigen Roman von Jay Asher (48). Darin spielte Minnette neben Katherine Langford (28) als Hannah Baker eine der Hauptrollen. Zuletzt war er 2022 in «Scream» und der Serie «The Dropout» zu sehen.