Darum sagte Luke Mockridge seinen «Stars in der Manege»-Auftritt ab

Ebenfalls Teil der Show waren Ilka Bessin (52) als Katzenbändigerin, Ingolf Lück (66), der auf einem Einrad balancierte, und Comedian Martin Schneider (60) als Jongleur. Die Siegertrophäe ging am Ende aber an Moderatorin Ariane Alter (38), die mit einem Käfigauftritt in spektakulärer Höhe überzeugte.