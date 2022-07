Es ist das spektakulärste TV-Comeback des Jahres: Dieter Bohlen (68) kehrt zur Abschluss-Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» in die Jury der RTL-Castingshow zurück. Im Interview mit dem Magazin «Exklusiv» sprach Bohlen nun über seine Rückkehr und gab dabei auch einen emotionalen Einblick in sein Seelenleben nach seinem Aus vor der letzten Staffel. Florian Silbereisen (40) übernahm den Chefjuroren-Platz, was Bohlen nicht im TV verfolgte - «keine Sekunde».