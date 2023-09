Darum schrieb Matthew McConaughey ein eigenes Kinderbuch

In Zeiten von Social Media sei es heutzutage zudem umso wichtiger, Kindern einen moralischen Kompass an die Hand zu geben und sie zugleich emotional zu stärken. So schwer es (auch Erwachsenen) manchmal fallen mag, so sollte sich niemand von negativen Kommentaren den Tag verderben lassen. Sein Werk «Just Because» versteht er daher nicht als reines Kinderbuch, sondern als «Konversationsstück zwischen Eltern und Kindern – um einander zu verstehen. Um sich selbst zu verstehen. Um die Menschheit zu verstehen.»