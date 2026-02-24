Darum schwört Helen Mirren auf Plateau-High-Heels aus Stripper-Shops

Schon im März 2024 schwärmte Helen Mirren im Interview mit der Zeitschrift von ihrer besonderen Schuhvorliebe, als Spielzeughersteller Mattel eine Barbie–Puppe nach ihrem Vorbild vorstellte – natürlich mit den charakteristischen Plateau–Schuhen. «Ein Hoch auf das Mattel–Team, denn sie haben meine ‹F*ck–me–Pumps› genau richtig hinbekommen», kommentierte Mirren damals lachend. «Enorme Plateau–Schuhe waren schon immer meine Geheimwaffe auf dem roten Teppich. Sie machen die Beine um 15 cm länger und sind, da sie für Stripperinnen hergestellt werden, auch sehr stabil.»