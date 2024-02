Darum sollten wir jetzt in eine schwarze XXL-Handtasche investieren

Worauf es beim Kauf einer neuen Handtasche ankommt

Wer in eine grosse Handtasche in klassisch–elegantem Schwarz investiert, sollte folgende Kriterien beachten: In der XXL–Bag sollte auf jeden Fall genügend Platz für die verschiedenen Dinge sein, die in den unterschiedlichsten Alltagssituationen benötigt werden. Für die Arbeit sind das zum Beispiel Laptop, Ladegerät, Notizbuch, Lunchbox, Trinkflasche, Kosmetiktäschchen sowie Portemonnaie, Handy und Schlüssel.