Darum steht Ex-Serienstar Ian Somerhalder nicht mehr vor der Kamera

Die Rolle des Boone war für Somerhalder eine schwierige Erfahrung, da er in Staffel eins bereits den Serientod starb. In anschliessenden Episoden tauchte seine Rolle nur noch durch Rückblenden auf. «Das zu verlieren, ich war der Erste, der gecastet wurde und der Erste, der getötet wurde, das war schon eine bittere Pille, die man schlucken musste», erzählt er. Doch in der Zeit, in der er auf Hawaii drehte, habe er auch seiner Leidenschaft für den Umweltschutz nachgehen können.