Darum taucht Daniel Radcliffe nicht in der «Harry Potter»-Serie auf

Vergangenes Jahr sagte Radcliffe bereits zu «Comic Book», dass er «definitiv» nicht an der neuen Serie mitwirken wolle, die eine genauere Adaption der Bestseller von J.K. Rowling (58) sein soll. Jede Staffel soll ein einzelnes Buch abdecken. «Soweit ich weiss, versuchen sie, einen Neuanfang zu machen, und ich bin mir sicher, dass derjenige, der sie macht, dem Ganzen seinen eigenen Stempel aufdrücken will und wahrscheinlich nicht herausfinden will, wie man den alten Harry dazu bringt, irgendwo aufzutauchen», so Radcliffe.