Darum versteckt Billy Corgan sein Feuermal nicht mehr

Billy Corgan will sich für das feiern, was er ist. Deswegen widmete der Frontmann der legendären Rockband The Smashing Pumpkins dem grossen Feuermal an seiner Hand jetzt einen Instagram–Post und sprach sich für Body Positivity aus.