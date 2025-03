Darum wollte Michelle Obama kein weiteres Kind mit Ehemann Barack

Seit dem Ende der Obama–Präsidentschaft im Januar 2017 treten die beiden Töchter nur noch selten öffentlich auf. Laut «People» leben sie zusammen in Los Angeles. Malia Obama studierte von 2017 bis 2021 an der Harvard University und arbeitet in der TV– und Filmindustrie. Sasha Obama studierte an der University of Michigan und machte 2023 ihren Abschluss in Soziologie an der University of Southern California.