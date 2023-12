Darum zieht Heinz Hoenig ins Dschungelcamp

«Ich will das einfach mal erleben»

In dem Gespräch betont Hoenig, dass er sich mit über 70 keineswegs zu alt für die Herausforderung in Australien fühle. Zwar habe er die bisherigen 16 Staffeln gar nicht so richtig verfolgt und lediglich ein paar Minuten gesehen, doch er sagt: «Ich habe dieses Jahr halt Bock drauf gehabt. Ich will das einfach mal erleben. Ich bin jetzt frei dafür.» Er sei gespannt, was er im Januar Down Under alles erleben dürfe: «Ich weiss nicht, was da kommt, wer da mitmacht und was da überhaupt los ist.» Er wolle aber im Busch seinen Horizont erweitern, es gehe ihm um «Erkenntnisse, Erkenntnisse – die kannste nicht kaufen. Die musst du erleben».