Das 49-Euro-Ticket kommt als «Deutschlandticket»

«Das 49-Euro-Ticket wird kommen»

«Das 49-Euro-Ticket wird kommen», bestätigte Niedersachens Ministerpräsident Stephan Weil (63) am 2. November im Anschluss an die Besprechungen während einer Pressekonferenz. Falls es möglich ist, soll das «Deutschlandticket» ab dem 1. Januar 2023 erhältlich sein. Sollte dies nicht klappen, soll es zumindest so schnell wie möglich eingeführt werden.