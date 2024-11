«Das Adventsfest der 100.000 Lichter»: Diese Gäste kommen zum Jubiläum

Wie jedes Jahr läutet Florian Silbereisen (43) am Samstag vor dem ersten Advent die TV–Vorweihnachtszeit ein. In diesem Jahr feiert «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» ein rundes Jubiläum. Vor zwanzig Jahren, am 27. November 2004, strahlte das Erste zum ersten Mal die Show zur Eröffnung der Weihnachtsmärkte aus, damals noch unter dem Titel «Das Adventsfest der Volksmusik». Mit Ausnahme der Jahre 2006 und 2008 lief sie seitdem jedes Jahr. 2024 zeigt das Erste die Gala am 30. November um 20:15 Uhr.