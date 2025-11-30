«Das Adventsfest der 100.000 Lichter» holt Quotensieg am Samstagabend

Silbereisens «Adventsfest» wird auch 2026 laufen

In der Primetime hatte «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» die Nase mit insgesamt 4,52 Millionen Zuschauern vorne, wie die AGF Videoforschung ermittelt hat. Die Show mit vielen Schlagerstars erreichte nicht nur ein älteres Publikum, sondern hatte auch bei den 14–49–Jährigen einen Marktanteil von 13,5 Prozent. Bereits zum 20. Mal lief die MDR–Sendung, die traditionell am Samstag vor dem ersten Advent ausgestrahlt wird. Unter anderem war diesmal auch Schauspielerin Simone Thomalla (60) dabei, die die Weihnachtsgeschichte vorlas und zusammen mit dem Gastgeber, Semino Rossi (63), Helmut Lotti (56) und einem Gospelchor den Weihnachtsklassiker «Mary's Boy Child» sang.