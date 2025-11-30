«Das Adventsfest der 100.000 Lichter» holt Quotensieg am Samstagabend

Erfolg für Florian Silbereisen (44): Mit seinem «Adventsfest der 100.000 Lichter» (Das Erste) setzte er sich am Samstagabend beim jüngeren und älteren TV–Publikum durch – knapp gefolgt von «Theresa Wolff» im Zweiten. Das Nachsehen hatte Stefan Raab (59) mit seiner RTL–Show «Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli».
Silbereisens «Adventsfest» wird auch 2026 laufen
In der Primetime hatte «Das Adventsfest der 100.000 Lichter» die Nase mit insgesamt 4,52 Millionen Zuschauern vorne, wie die AGF Videoforschung ermittelt hat. Die Show mit vielen Schlagerstars erreichte nicht nur ein älteres Publikum, sondern hatte auch bei den 14–49–Jährigen einen Marktanteil von 13,5 Prozent. Bereits zum 20. Mal lief die MDR–Sendung, die traditionell am Samstag vor dem ersten Advent ausgestrahlt wird. Unter anderem war diesmal auch Schauspielerin Simone Thomalla (60) dabei, die die Weihnachtsgeschichte vorlas und zusammen mit dem Gastgeber, Semino Rossi (63), Helmut Lotti (56) und einem Gospelchor den Weihnachtsklassiker «Mary's Boy Child» sang.
Das Publikum hält dem Format, das 2004 erstmals lief, also die Treue – und darf sich auch auf eine weitere Ausgabe im nächsten Jahr freuen. Denn MDR–Intendant Ralf Ludwig gab in der Sendung bekannt, dass das «Adventsfest der 100.000 Lichter» auch 2026 steigen wird.
Hinter dem Primetime–Sieger beim Gesamtpublikum landete knapp der ZDF–Krimi «Theresa Wolff – Nebel» mit rund 4,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.
Eine Schlappe mussten erneut RTL und Stefan Raab einstecken: Die vierte Ausgabe von «Stefan & Bully gegen irgendson Schnulli» kam nur auf eine Gesamtreichweite von im Schnitt 0,83 Millionen, davon 0,25 Millionen in der werberelevanten Zielgruppe. Etwas besser lief es für die ProSieben–Show «The Masked Singer», die insgesamt 1,01 Millionen Menschen an den Bildschirm lockte.