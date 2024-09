«das aktuelle sportstudio»: 250. Sendung von Katrin Müller-Hohenstein

Jubiläum in Mainz: Katrin Müller–Hohenstein (59) moderiert am kommenden Samstag (21. September) ab 23.30 Uhr im ZDF ihre 250. Sendung «das aktuelle sportstudio» (online first ab 22.30 Uhr in der ZDFmediathek). In der Rangliste der Moderatorinnen und Moderatoren dieser beliebten Sportsendung steht sie damit auf Platz vier. Nur ihre Vorgänger Dieter Kürten (89), Michael Steinbrecher (58) und Harry Valérien (1923–2012) waren häufiger im Einsatz.