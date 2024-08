Das Baby ist da: Kronprinz Hussein von Jordanien begrüsst erstes Kind

Freude über royalen Nachwuchs

In dem kurzen Clip wiegt Al Hussein bin Abdullah II seine Tochter in seinen Armen und strahlt sie glücklich an. In einer offiziellen Mitteilung teilte der Palast die Geburt des Kindes mit: «Der Königliche Haschemitische Hof freut sich, bekannt zu geben, dass Ihre Königlichen Hoheiten Kronprinz Al Hussein bin Abdullah II. und Prinzessin Rajwa Al Hussein am 3. August 2024 mit einem kleinen Mädchen gesegnet wurden, das sie Iman nannten.»