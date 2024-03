Das Baby ist da: Renata und Valentin Lusin sind Eltern geworden.

Als es auf Renata Lusins (36) Instagram–Profil plötzlich still wurde und dann auch noch Ehemann Valentin (37) seine Teilnahme an der «Let's Dance»–Show am Freitagabend (22. März) absagte, vermuteten viele bereits: Das Baby des Profitänzer–Paares ist offenbar auf dem Weg. Nun haben die beiden die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes offiziell bestätigt.