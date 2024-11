Das beliebte Videospiel «Mass Effect» wird zur Amazon-Serie

Worum geht es in «Mass Effect»?

Wenn sich Amazon originalgetreu an die Vorlage hält, dürfte die Serie kein billiges Vergnügen werden. «Mass Effect» erzählt eine epische Science–Fiction–Geschichte, die im 22. Jahrhundert angesiedelt ist und in der sich die Menschheit sowie zahlreiche Alien–Rassen einer gewaltigen Bedrohung aus dem All stellen müssen. Im Zentrum der Handlung stehen der menschliche Commander Shepard und die – aus allerhand ungewöhnlicher Weltraum–Bewohner zusammengewürfelte – Crew seines Raumschiffs Normandy. Die Serie darf also durchaus als Amazons Antwort auf «Star Trek» angesehen werden und verspricht eine abwechslungsreiche wie actiongeladene Reise durch die Galaxien.