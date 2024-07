«Das Beste kommt noch»: Glückwünsche von Demi Moore für Tochter Scout

Scout LaRue Willis (33), die Tochter der Hollywoodstars Demi Moore (61) und Bruce Willis (69), hat am 20. Juli ihren 33. Geburtstag gefeiert. Die berühmte Mutter gratulierte dem Geburtstagskind mit einem berührenden Post auf Instagram. «Mein süsser Engel Scout LaRue Willis. Alles Gute zum Geburtstag!», schreibt Moore in dem sozialen Netzwerk, und fügt hinzu: «Ich habe das Privileg, deine Mutter sein zu dürfen und bin so dankbar, die Reise des Lebens mit dir zu teilen!»