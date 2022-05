«Das Boot»: Alle Infos zu den brandneuen Folgen

Und auch die neue Staffel spielt an unterschiedlichen Schauplätzen. «In der dritten Staffel entführt die Serie die Zuschauerinnen und Zuschauer an mehrere spektakuläre Schauplätze: an die Heimatfront in Kiel, ins neutrale Lissabon und in einen Zweikampf zwischen einem deutschen U-Boot und einem britischen Zerstörer», erklärt Marcus Ammon, Geschäftsführer Content und Produzent «Das Boot», Bavaria Fiction. Die Regie der Episoden eins bis fünf führte Hans Steinbichler («Das Tagebuch der Anne Frank»), die Episoden sechs bis zehn lagen in der Verantwortung von Dennis Gansel («Die Welle»).