«Das Boot» bis «Obi-Wan Kenobi»: Die Serien-Tipps im Mai

Apple TV+

Die Serie «Die Schlange von Essex» basiert auf dem gleichnamigen Roman von Sarah Perry (43) und startet am 13. Mai bei Apple TV+. Buch wie Serie spielen im Ende des 19. Jahrhunderts und handeln von der Witwe Cora Seaborne (Claire Danes, 43), die nach dem Tod ihres gewalttätigen Ehemanns von London in ein kleines Dorf in Essex zieht. Dort lernt sie den Reverend des kleinen Örtchens, Will Ransome (Tom Hiddleston, 41), und dessen Familie kennen. Am meisten aber interessiert sie zunächst die Sage über «Die Schlange von Essex», die dort nach einem Erdbeben erwacht sein soll.