«Das Boot»-Regisseur Wolfgang Petersen ist tot

Trauer um Wolfgang Petersen (1941-2022): Der deutsche Filmregisseur und Drehbuchautor, der auch in Hollywood eine Berühmtheit war, starb am 12. August an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Das berichten mehrere US-Medien, darunter «Deadline» und «Variety», übereinstimmend unter Berufung auf eine Erklärung seiner Produktionsfirma. Demnach ist er in den Armen seiner Frau Maria friedlich in seinem Haus in Brentwood, Kalifornien, eingeschlafen.