Das denkt Herzogin Meghan heute über ihre Fehlgeburt

Das denkt Meghan heute über ihre Fehlgeburt

Offenbar hat Herzogin Meghan mit dem schmerzhaften Erlebnis mittlerweile ihren Frieden geschlossen. «Ich glaube, man muss irgendwann lernen, sich von etwas zu lösen, in das man so viel Hoffnung gesetzt hat. Und erkennen, dass es okay ist, etwas loszulassen, das man lange lieben wollte», erklärt sie im Podcast. Bereits 2020 hatte Meghan in einem bewegenden Artikel für die «New York Times» offen über ihre Fehlgeburt gesprochen.