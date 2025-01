Das Dschungelcamp ruft: Darum fällt Maurice Dziwak der Abschied schwer

Abschied gibt Maurice Dziwak auch Kraft

Am 11. Januar berichteten "RTL« und Maurice Dziwak selbst über die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes mit Partnerin Leandra. In einer Instagram–Story schrieb er an seine Kindsmutter gerichtet: »Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich werde dir ein Leben lang dankbar dafür sein, dass du mir mein grösstes Glück geschenkt hast."