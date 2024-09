«Das Duell um die Welt»: Diese Stars treten für Joko und Klaas an

Diese Promis reisen um die Welt

Für Team Joko oder Team Klaas gilt es bei «Das Duell um die Welt» über sich hinauszuwachsen. Rapper Ski Aggu (26) muss in der ersten Folge etwa in Japan gemeinsam mit 9.000 Nackten beim traditionellen Naked Men Festival teilnehmen. KiKA–Moderator Checker Tobi (38) reist nach Polen, um in einem Show–Crossover in 230 Meter Höhe eine Extremvariante des «Wer stiehlt mir die Show?»–Klassikers «Da hab ich doch Prompter die Antwort vergessen» zu kreieren.