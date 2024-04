Das Ende der Show? RTL wirft «Schwiegertochter gesucht» aus Programm

Wie geht es mit «Schwiegertochter gesucht» weiter?

«Eine wichtige Info in eigener Sache: ‹Schwiegertochter gesucht› wird ab sofort nicht mehr im TV bei RTL laufen. [...] Die neuen Folgen mit unseren sympathischen Söhnen findet ihr von nun an wöchentlich exklusiv auf RTL+», heisst es in einem Beitrag auf dem Instagram–Kanal der Show. Vier Folgen sind es noch, doch wird es nach den schon abgedrehten Episoden künftig auch weitere geben?