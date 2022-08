Das erste Bild der neuen Addams Family mit Catherine Zeta-Jones ist da

Grosse Fussstapfen für Catherine Zeta-Jones

Die Figuren um Morticia Addams erschienen erstmals in den 1930er-Jahren als Cartoons im Magazin «The New Yorker». Von 1964 bis 1966 lief eine Serienadaption mit Carolyn Jones (1930-1983) als Morticia, die heute absoluten Kultstatus hat. In den 70er-Jahren folgte eine animierte Serie. 1991 erlangte die «Addams Family» durch die Verfilmung von Barry Sonnenfeld (69) neue Popularität. Hier wie in der Fortsetzung von 1993 spielte Anjelica Huston (71) die Matriarchin.