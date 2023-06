Das erste offizielle Bild der neuen «The Voice»-Coaches ist da

Alles neu bei «The Voice of Germany»: Am Dienstag starteten die Dreharbeiten für die neue Staffel. Mit Shirin David (28), Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) und Bill und Tom Kaulitz (beide 33) sitzen gleich fünf Stars zum ersten Mal am Buzzer vor dem roten Stuhl. Bereits am Montag endeten die ausverkauften Aufzeichnungen der Blind Auditions.