Das erwartet Carina Bohlen beim ersten grossen TV-Auftritt mit Dieter

Das Thema, das Moderator Kai Pflaume (58) dem Ehepaar nun bei «Klein gegen Gross» präsentiert, sind die 80er: Dieter Bohlen und seine Frau müssen laut dem Sender im Duell mit der elfjährigen Ameli bekannte Musikvideos erkennen und den Titel sowie den Interpreten benennen. Der Ausschnitt ist dabei allerdings nicht mit Originalsound unterlegt. Die Zuschauer sollen in der TV–Show aber nicht nur erfahren, wie gut sich Carina und Dieter Bohlen an die Musik der 80er erinnern, sondern auch, welche Titel bei ihrer Hochzeit auf der Playlist standen.