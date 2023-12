«Das Fest der Liebe»: Nächster Impro-Angriff auf die Lachmuskeln

Mit zum süddeutschen Teil der Familie in dem schönen grossen Haus gehören einige Neuzugänge im Impro–Dreamteam: Andrea Sawatzki (60), Nicole Heesters (86), Wolf–Dietrich Sprenger (81) und Lena Klenke (27), die sich als verwöhntes Kind reicher, aber vollzeitbeschäftigter Eltern stets vernachlässigt und zuletzt auch in den USA nicht mehr so wohlfühlte. Aus diesem Kummer heraus wird eine Schnapsidee oder in diesem Fall besser eine Champagneridee geboren ...