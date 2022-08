«Das fliegende Klassenzimmer»: Dreharbeiten zum Kinofilm gestartet

Darum geht es in «Das fliegende Klassenzimmer»

Die berühmte Geschichte erhält ein zeitgemässes Update. Die begabte 13-jährige Martina (Deschner) bekommt die Chance auf ein Stipendium. Aus ihrer Heimatstadt Berlin zieht sie um ins Johann-Sigismund-Gymnasium in den Alpen. Doch vor Ort wird Martina klar, dass zwischen den zugezogenen Stadtkindern und den Einheimischen starke Rivalitäten vorherrschen - und das seit Generationen. Die sogenannten «Externen» werden drangsaliert und wehren sich entsprechend, woran weder der gutmütige Internatsleiter Justus Bökh (Schilling) noch die strenge Schuldirektorin Kreuzkamm (Herzsprung) etwas ändern können. Um ihr Stipendium nicht zu verlieren, will sich Martina eigentlich aus all dem heraushalten, doch steht sie auch zu ihren Freundinnen.